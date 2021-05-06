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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler
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Dünya Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler
Dünya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında normalleşme adımlarının başlayacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:43:00 -
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği öne sürüldü.

Middle East Eye'ın aktardığı habere göre Çavuşoğlu'nun kısa bir süre içerisinde Suudi Arabistan'a gitmesi beklenirken, bu ziyaret 4 yıl sonra bir ilk niteliğinde olacak.

Söz konusu ziyaretin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde planlandığı ifade edildi. Reuters'a konuşan Türk yetkililer de ziyareti doğruladı.

Ziyaretin 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınacağı kaydedildi.

Son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve ileri seviyelere taşınması için girişimlerde bulunulduğu belirtiliyordu.

"Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile anlaşmaya çok yakın"

Ortadoğu araştırmacısı ve Newlines Magazine editörü Hassan Hassan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, taraflar arasında bir uzlaşının gerçekleşmek üzere olduğunu savunmuştu.

Hassan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile bağlarını yeniden tesis edeceğini, ilişkilerin yumuşadığını ve açıklama beklenildiğini rapor etti.

Ayrıca, Ramazan ayında veya sonrasında karşılıklı bir ziyaret beklendiğini de sözlerine ekledi.

Son dönemde Ortadoğu'da birçok taraf arasında uzlaşı görüşmeleri devam ediyordu. Özellikle Katar ile Suudi Arabistan arasında buzların erimesinden sonra hızlanan bu süreç, Türkiye'nin Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini normalleştireceği iddialarıyla da gündem olmuştu.

Mepanews

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