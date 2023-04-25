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Dünya Türkiye ile savaşa hazırlanıyorlar! Suudi Arabistan, Hindistan ve Ürdün apar topar bölgeye geliyor
Dünya

Türkiye ile savaşa hazırlanıyorlar! Suudi Arabistan, Hindistan ve Ürdün apar topar bölgeye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-25 08:25:00 -
Türkiye ile savaşa hazırlanıyorlar! Suudi Arabistan, Hindistan ve Ürdün apar topar bölgeye geliyor

Türkiye ile açık bir şekilde savaşa hazırlanan Yunanistan, tatbikatlarına devam ediyor. Bu kez 8 ülkenin katılımıyla FIR hattında harekete geçecekler.

Yunanistan’da “İNİOHOS 2023” askeri tatbikatı, Atina FIR hattının daha geniş bir alanında gerçekleştirilecek. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri dışında dokuz ülkeden katılım olacak.

Yunanistan’ın yanı sıra Güney Kıbrıs, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hindistan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

18 Nisan tarihinde hazırlıkla başlayan “İNİOHOS 2023” tatbikatı, 24 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında değişik bölgelerde gerçekleştirilecek.

Güney Kıbrıs tatbikata AW139 Helikopteri ve Müşterek Terminal Saldırı Kontrolörü (JTAC) ile katılırken, Fransa RAFALE savaş uçaklarıyla, ABD F-16, MQ-9 REAPER ve JTAC takımı, Hindistan Su-30 savaş uçağı, Ürdün F-16 savaş uçağı, İspanya F-18 savaş uçağı, İtalya TORNADO ile, Suudi Arabistan F-15 savaş uçağı, Hırvatistan PC-9Μ ve JTAC takımı ile katılım sağlayacak.

Ayrıca Avusturya ve Kanada tatbikata askeri personel ile katılırken, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Karadağ, Bahreyn, Slovakya ve Tunus’tan gözlemciler katılacak.
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Birlik Gazetesi

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