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Türkiye ile Rusya’dan S-400 iştişaresi!

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Türkiye’nin kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2019 Salı 16:34
Türkiye ile Rusya’dan S-400 iştişaresi!

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Türkiye’nin kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında istişareler yürütüldüğünü açıkladı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, İstanbul'da bugün başlayan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında Rus haber ajansı RİA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

Türk yetkililerle yüksek teknolojiye ilişkin alanlarda iş birliğini istişare ettiklerini belirten Ladygin, "Bu görüşmeler iki yönde ilerliyor. S-400 hava savunma sistemlerinde bazı parçaların Türkiye'de üretilmesine ilişkin olanakları değerlendiriyoruz." dedi.

İstişare edilen diğer konunun da ulusal bir hava sisteminin kurulmasına ilişkin olduğuna işaret eden Ladygin, "Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasını istişare ediyoruz. Bu S-400'ün dışında Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir sistem ve bu yönde ortak çalışmalara ilişkin görüşmeler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün IDEF'in açılışında yaptığı açıklamada, "Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz." demişti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:34
  1. İstanbul
  2. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. RİA Novosti

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