Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
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