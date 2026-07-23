NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Bu çerçevede sağlanan 27 milyar avroluk yatırım sayesinde NATO'nun mevcut yakıt depolama ve dağıtım altyapısının modernize edileceği kaydedilen açıklamada, "Plan kapsamında İttifakın doğu ve güneydoğu kesimlerinde boru hatları da dahil olmak üzere yeni tesisler inşa edilecek ve NATO kuvvetlerinin muharebe hazırlığı için ihtiyaç duyduğu enerji tedarikinin güvence altına alınması sağlanacak." ifadesi kullanıldı.