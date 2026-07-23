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NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

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NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeleri, 2027-2031 Ortak Finansman Kaynak Planı'nı onaylayarak, İttifakın gelecek 5 yıl boyunca ortak önceliklerine nasıl yatırım yapacağını belirledi.

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Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

#2
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Açıklamada, planın müttefiklere NATO'nun beklenen kaynak ihtiyaçlarına ilişkin net ve ileriye dönük bir görünüm sunduğu, ortak finansmanın daha zorlu güvenlik ortamında İttifakın artan hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlayacağı belirtildi.

#3
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Planın bir parçası olarak müttefiklerin NATO'nun Askeri Bütçesi, Sivil Bütçesi ve Güvenlik Yatırım Programı için 2027 yılı finansman üst sınırlarını onayladığı aktarılan açıklamada, toplam ortak finansmanın 6,5 milyar avroya kadar yükseltildiği duyuruldu.

#4
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

NATO YAKIT TEDARİK ZİNCİRİ KABİLİYET PROGRAMI PLANI DA ONAYLANDI: Açıklamada, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 2027-2031 Ortak Finansman Kaynak Planı’nın yanı sıra NATO Yakıt Tedarik Zinciri Kabiliyet Programı Planı'nı da resmen onayladığı belirtildi.

#5
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Bu çerçevede sağlanan 27 milyar avroluk yatırım sayesinde NATO'nun mevcut yakıt depolama ve dağıtım altyapısının modernize edileceği kaydedilen açıklamada, "Plan kapsamında İttifakın doğu ve güneydoğu kesimlerinde boru hatları da dahil olmak üzere yeni tesisler inşa edilecek ve NATO kuvvetlerinin muharebe hazırlığı için ihtiyaç duyduğu enerji tedarikinin güvence altına alınması sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

#6
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Açıklamada, NATO'nun ortak finansmanının, yaklaşık 1 milyar vatandaşın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan kabiliyetleri ve altyapıyı desteklediğinin altı çizildi.

#7
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Finansmanın, caydırıcılık ve savunmayı güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, NATO operasyonları ve misyonlarını mümkün kıldığı, askeri hazırlığı desteklediği ve İttifakın istişare, komuta ve kontrol süreçlerinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

#8
Foto - NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı

Açıklamada, planın ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Girişimi (NSATU) ile NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'ni (JATEC) de kapsayan Ukrayna'ya yönelik öncelikli desteğe de kaynak sağladığı ifade edildi.

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