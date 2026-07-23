İran Ürdün ve Kuveyt halkına seslendi: Ülkenizin egemenliğini ihlal eden biz değil ABD'dir

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Ürdün ve Kuveyt'teki Amerikan askeri hedeflerini vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, yayımladığı 45 numaralı açıklamada, İran topraklarına yönelik tekrarlanan ABD saldırılarına karşılık olarak Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediğini ve hedefleri isabetli şekilde vurduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, ABD'ye ait THAAD füze savunma sisteminin radarı, Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlenen ani saldırılarla imha edildi. Devrim Muhafızları, bunun "çocukları öldüren ABD ordusuna ceza" ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırılara karşılık olduğunu belirtti.

Bildiride ayrıca Patriot hava savunma sistemi, C-RAM radarı, üssün yakıt depoları, büyük bir helikopter ekipman deposu ile helikopter bakım ve onarım atölyesinin de vurularak imha edildiği açıklandı.

Ürdün halkına mesaj

Devrim Muhafızları, yayımladığı mesajda zaman zaman İran'ın saldırılarıyla diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini ihlal ettiği yönündeki değerlendirmelerin "tamamen yanlış" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Ürdün'ün bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyulduğu belirtilerek, ABD üslerinin bulunduğu alanların fiilen Amerikan kontrolünde olduğu belirtildi.

Mesajda, ABD askerlerinin bu bölgelere Ürdün sınır muhafızlarının denetimi olmadan girip çıktığı, üslerde Amerikan askerlerinin güvenliği sağladığı, işlenen suçlara Amerikan mahkemelerinin baktığı ve Amerikan yasalarının uygulandığı yer aldı.

Ayrıca Ürdün Savunma Bakanı'nın bile ABD askerlerinin izni olmadan bu üsse giremeyeceği belirtilerek, "Ülkenizin egemenliğini ihlal eden biz değil, ABD'dir. Biz yalnızca ABD ordusunun işgal ettiği alanları hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları ayrıca, Minab kentinde enkaz altında bulunan çocukların cenazelerinin toprağa verildiğini belirterek, savaşın ilk gününde ABD saldırılarında 168 öğrencinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.

Açıklamada, bu saldırıların bir kısmının Ürdün'deki ABD üsleri üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek, "Vatanımıza saldıran ve çocuklarımızı öldüren güçleri nerede olursa olsun hedef almak yasal ve dini hakkımızdır." denildi.

Kuveyt'teki ABD hedefleri de vuruldu

Devrim Muhafızları daha önce yayımladığı 44 numaralı bildiride ise, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan büyük bir askeri teçhizat deposunun, Patriot hava savunma sisteminin ve ABD'ye ait MQ-9 insansız hava araçlarının bulunduğu hangarın vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada ayrıca, El-Adiri kışlasındaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile iki helikopter hangarının hedef alındığı, saldırıda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile insansız hava aracının hasar gördüğü açıkkandı.

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki iletişim kulelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak bir iletişim kulesinin de hedef alındığını açıkladı.

Kuveyt halkına mesaj

Devrim Muhafızları, Kuveyt halkına yönelik mesajında da İran'ın diğer ülkelerin egemenliğini ihlal ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, Kuveyt'in bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyduklarınısöyledi.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri de perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı noktaları hedef aldığını bildirdi.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, insansız hava araçlarıyla Doha Kampı'ndaki ABD mühimmat depoları ve lojistik tesisleri ile Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Arifjan Üssü'ndeki mühimmat deposunun vurulduğu duyuruldu.