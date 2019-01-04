“Türkiye ile ortaklığımız Suriye’yi güvenli kılıyor”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, her gün dünyada yeni gelişmelerin yaşandığını anlatarak “Astana süreci kapsamında İran ile Türkiye arasında sağlanan anlaşma Suriye’deki gerginliği azalttı.” dedi. Günümüzde dünyada bir grubun başkaları için karar vermediğini belirterek, dünyada bir süper güç olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden Zarif, “Astana sürecindeki İran ile Türkiye'nin rolü, Suriye'deki çatışmaların git gide azalmasına neden oldu ve bu ülkeyi güvenliğe doğru sevketti” açıklamasında bulundu.