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Gündem Türkiye ile o ülke arasında flaş karar!
Gündem

Türkiye ile o ülke arasında flaş karar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Romanya üzerinden yapılacak transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçit ücretinin kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:08:00 -
Türkiye ile o ülke arasında flaş karar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

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