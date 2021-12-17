Türkiye ile normalleşmek isteyen Ermenistan'dan akılalmaz karar
Ankara ile normalleşmek adına tüm yolları deneyen Ermenistan yönetimi Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planlıyor.
Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan'ın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planladığını söyledi.
Hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerobyan, “Mal ithalatı yasağını uzatmayı düşünüyoruz. Bunun ekonomik etkisi ya da beklentiler, doğru yaptığımızı gösteriyor. Türkiye ile ekonomik ilişkiler simetrik olmalı” dedi.
Kerobyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması durumunda, pazarlara erişimin ikili bazda çok detaylı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.
Ermenistan ve Türkiye arasındaki ithalat-ihracat büyük ölçüde Gürcistan üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye’den Ermenistan’a tekstil, narenciye, ekipman, ısıtma sistemleri, kimyasal ürünler ve metal ihraç ediliyor.
Haziran ayında Ermenistan hükümeti, Türkiye'den mal ithalatı yasağını 6 aylık süre için uzatmıştı.
Diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle 1993 yılından bu yana kapalı bulunuyor.
Kaynak: Ermenihaber