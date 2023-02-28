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Gündem Türkiye ile NATO krizi yaşayan Finlandiya’dan dikkat çeken adım! İncirlik Üssü'ne indi
Gündem

Türkiye ile NATO krizi yaşayan Finlandiya’dan dikkat çeken adım! İncirlik Üssü'ne indi

NATO'ya girme konusunda Türkiye'den haber bekleyen Finlandiya, deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan uçak İncirlik'e indi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 17:04:00 -
Türkiye ile NATO krizi yaşayan Finlandiya’dan dikkat çeken adım! İncirlik Üssü'ne indi

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri taşıyan uçağın İncirlik Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Mikkonen, Finlandiya'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik çalışmalarını anlattı.

Finlandiya'dan kalkan yardım malzemeleri taşıyan uçağın Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaştığını bildiren Mikkonen, AB Sivil Koruma Ekibinin liderliğini Fin bir uzmanın yaptığını söyledi.

Mikkonen, depremlerin olduğu hafta 3 bin kişilik çadır gönderdiklerini aktararak, yaptıkları son deprem yardımında 2 bin kişilik çadırın yanı sıra ısıtıcı, jeneratör ve gıda malzemeleri bulunduğunu dile getirdi.
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