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Gündem Türkiye ile NATO arasında askeri temas
Gündem

Türkiye ile NATO arasında askeri temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 19:42:00 - 2022-08-03 20:19:39
Türkiye ile NATO arasında askeri temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geçen ay başında görevine başlayan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve beraberindeki heyeti Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Güler ve Cavoli, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, NATO'daki en büyük ikinci ordu konumdaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İttifak arasındaki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin ele alınacağını belirtildi.

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