Türkiye ile Macaristan arasında dezenformasyonla mücadele alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki heyetin Türkiye ziyaretinde önemli bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Tören, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro, **"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanlığı arasında Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"**nı imzaladı.

ANLAŞMANIN TEMEL AMAÇLARI VE KAPSAMI

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye ve Macaristan arasındaki yakın ilişkilerin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadele alanındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Anlaşma çerçevesinde, iki kurum dezenformasyonla mücadelede ortak çalışmaların teşvik edilmesi adına gereken adımları atacak.

Anlaşma uyarınca tarafların teşvik edeceği ve destekleyeceği faaliyetler şunlardır:

Bilgi ve deneyim alışverişi.

En iyi uygulamaların paylaşılması.

Karşılıklı yarar sağlayan girişim ve projelerin desteklenmesi.

Toplantı, seminer, çalıştay, eğitim ve konferansların düzenlenmesi.

ORTAK ÇALIŞMA VE MEKANİZMALAR

Türkiye ve Macaristan, yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve dezenformasyonla mücadele ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik mekanizmalar üzerinde ortak çalışmalar yürütülmesi için girişimlerde bulunacak.

Taraflar, Mutabakat Zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasalara tabi olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde işbirliğinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak çabalarını sürdürecek.

Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan Mutabakat Zaptı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.