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Türkiye ile Katar'dan ekonomik anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ile Katar, ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını parafladı. İmzalar, iki ülke ticaret bakanları tarafından atıldı.

04 Eylül 2018 Salı 16:39
Türkiye ile Katar'dan ekonomik anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

CARİ AÇIĞIN DARALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Anlaşma, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:39
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Katar
  4. Kritik anlaşma
  5. ekonomik anlaşma
  6. imzalar atıldı

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Dolarda tık yk yok, borsa aşağı yönlü. Pek işe yaramadı bu hamle
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