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Aktüel Türkiye ile Katar güçlü ilişkilerini koruyor! Katar Türk Büyükelçiliği, Tematik iftar programlarına ev sahipliği yaptı
Aktüel

Türkiye ile Katar güçlü ilişkilerini koruyor! Katar Türk Büyükelçiliği, Tematik iftar programlarına ev sahipliği yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 10:05:00 - 2024-03-31 10:08:15
Türkiye ile Katar güçlü ilişkilerini koruyor! Katar Türk Büyükelçiliği, Tematik iftar programlarına ev sahipliği yaptı

Katar Türk Büyükelçiliği, 2024 Ramazan ayında çeşitli Tematik İftar Programları düzenledi. Öte yandan Katarlı iş insanları Türkiye'de ağırlıklı olarak yatırım yapıyor.

Katar Türk Büyükelçiliği, 2024 Ramazan ayında çeşitli Tematik İftar Programları düzenledi.

Bu iftarlar arasında, Akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler iftarı da yer aldı. Sponsorluğunu HBK&Referans’ın üstlendiği iftara yoğun bir ilgi vardı.

İftarda özel davetli olarak University of Doha for Science and Technology (UDST)’de eğitim gören Filistinli öğrenciler de yer aldı.

Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu, iftar programında Filistinli öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti ve insanlığın kanayan yarası Gazze’deki zulmün son bulması temennisinde bulundu.

Göksu, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir kurumsal yapıya dönüşmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Yaptıkları etkinliklerde kendilerine evlerinde gibi hizmet ve rahat çalışma imkanı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve tüm devlet görevlilerine de teşekkür etti.
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Ayrıca, Göksu, Katar’da eğitim gören Türk öğrencilerin ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerine dikkat çekerek, Katar’da eğitim alan Türk öğrenci sayısının ilerleyen yıllarda artmasını temenni etti.

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