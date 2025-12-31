Putin’in konutuna İHA saldırı iddiası: Barış süreci nasıl etkilenir? Putin'den çağrı....

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonda yayımlanan geleneksel Yılbaşı gecesi konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki savaşı kazanacağına inandığını söyledi.

“KAHRAMANLARIMIZI DESTEKLEMELİYİZ” ÇAĞRISI YAPTI!

Rusya lideri, yaptığı konuşmada, Ukrayna’da savaşan askerleri işaret ederek, halkı “kahramanlarımızı desteklemeye” çağırdı.

Putin, konuşmasında “Sizlere ve zaferimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Putin’in konutuna İHA saldırısı iddiası

Moskova, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Putin’in konutunu hedef aldığı yönündeki iddiasını sürdürdü, konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kiev, AB ve ABD’li yetkililer ise bu iddiaları, ABD öncülüğündeki barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyor.

Moskova çarşamba günü, müttefiklerin ABD öncülüğünde Rusya’nın topyekûn savaşını sona erdirmeye yönelik barış görüşmelerini sabote etmeye dönük bir girişim olarak nitelendirdiği, Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracının Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutunu hedef aldığı yönündeki iddialarını yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İlişkin açıklama yapıldı.

Kremlin’in iddialarını desteklemeye yönelik son adımda, Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi gecesi Kiev'in Novgorod’daki Putin’in konutunu hedef alındığını öne sürerek düşürülmüş bir insansız hava aracını gösterdiği bir video yayınladı.

Görüntülerde, gece saatlerinde ormanlık bir alanda karlar üzerinde yatan hasarlı bir drone yer alıyor. Videoda, yüzü maskeli olduğu görülen bir Rus askeri personelinin, görüntüler drone’un yakın plan çekimleri ve iç parçalarını gösterirken, insansız hava aracı hakkında konuştuğu görülüyor.

Görüntülerin bir diğer bölümünde ise bir askeri aracın içinde oturan iki maskeli Rus askeri, “29 Aralık gecesi, korunan bir tesisin bulunduğu alanda uçak tipi bir İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu” ifadelerini kullanıyor.



İddia edilen İHA saldırısının Putin'in konutu yakınlarında gerçekleştiğini doğrulayacak herhangi bir kanıt sunulmadı. Euronews görüntülerin gerçekliğini ya da çekildiği yeri bağımsız olarak doğrulayamadı.

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın iddialarını destekleyecek daha fazla kanıt sunmayı reddetti ve "Burada herhangi bir kanıta ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum," dedi.

Valdai sakinleri: 'Gürültü yok, patlama yok'

Dolgiye Borody ya da "Uzun Sakallar" olarak da bilinen Putin'in konutu, sakinlerinin yerel medya kuruluşlarına bir insansız hava aracı saldırısına dair herhangi bir işarete tanık olmadıklarını söylediği Valdai kasabasının yakınında yer alıyor.

Mozhem Obyasnit yayın organına konuşan bir bölge sakini, "O gece ne bir gürültü, ne bir patlama, hiçbir şey olmadı. Eğer böyle bir şey olsaydı, tüm şehir bunu konuşuyor olurdu," dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iddia edilen insansız hava aracı saldırısında 91 uzun menzilli insansız hava aracının kullanıldığını söyledi.

Lavrov Interfax haber ajansına verdiği demeçte, "Bu tür pervasız eylemler cevapsız kalmayacak," dedi ve Moskova'nın müzakere tutumunun bundan sonra değişeceğini belirtti.

Lavrov, iddia edilen saldırı sırasında Putin'in konutta bulunup bulunmadığına açıklık getirmedi.

Rus Dışişleri Bakanı'nın verdiği rakamlar, ilk olarak pazartesi günü 18'i Novgorod bölgesinde olmak üzere toplam 89 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia eden Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi raporuyla çelişti.

Haberlere göre Putin'in Sovyet döneminden beri üst düzey yetkililer için bir tatil mekânı olan Valdai yazlığı, en az bir düzine karadan havaya batarya da dâhil olmak üzere önemli hava savunma tesisleriyle korunuyor.