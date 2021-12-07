  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak
Dünya

Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ile Katar'ın, uluslararası alanda artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı somut adımlar atılması konusunda iş birliği yapacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:33:00 -
Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Diyanetten yapılan açıklama göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam

İşleri Bakanlığı arasında "Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim'in imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla uluslararası planda

kaygı verici şekilde artmakta olan İslam karşıtlığı eğilimine karşı uluslararası ve bölgesel seviyede somut adımlar atılacak.

Anlaşma kapsamında iki kurum arasında güncel meselelerle ilgili toplantılar düzenlenecek, hac ve umre konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

Müslüman topluluklara ve öğrencilere destek sağlanmasının yanı sıra irşat faaliyetleri, vakfiyeler, zekat konularında tecrübe ve birikimler paylaşılacak.

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
Kültür - Sanat

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en ..
Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası
Siyaset

Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP'li İBB Başkanı ..
Dünya

"Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!

İsrailli yetkililer İran ile müzakereler yerine bu ülkeye doğrudan askeri müdahalede bulunulmasını istedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay