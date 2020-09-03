ANKARA (AA) - Türkiye ile İngiltere tekvando milli takımlarının ortak kampı başladı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları doğrultusunda Antalya’da Sirene Otel’deki ortak kamp 10 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.

İngiltere Milli Takımı, aralarında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 17 sporcu ile kampa katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Türkiye ve İngiltere, dünya tekvandosunda lokomotifi çeken ülkeler olarak dikkati çekiyor." dedi.

Türkiye'nin pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen olimpiyat oyunlarına en iyi şekilde hazırlanmaya başladığını, bu dönemde İngiltere’den ortak kamp talebi geldiğini ifade eden Şahin, "Elde ettiğimiz başarılar nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden bu tarz talepler alıyoruz. İki ülke burada en iyi sporcularıyla yer alıyor. Her sıklette olimpiyat madalyasına aday sporcuları burada bir araya getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’de çok güzel bir ortamla karşılaştık. İngiltere ve Türkiye, tekvando branşında her zaman başarılı olmuş ülkeler. Türkiye Tekvando Federasyonu’na kamp talebimize olumlu yanıt verdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada üst düzey sporcuların üst düzey antrenmanlarının çok faydalı geçeğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

