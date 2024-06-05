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Medya Türkiye ile ilgili şok eden "İran" gelişmesi! Sırtından hançerlemesini bekliyor
Medya

Türkiye ile ilgili şok eden "İran" gelişmesi! Sırtından hançerlemesini bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-05 13:20:00 -
Türkiye ile ilgili şok eden "İran" gelişmesi! Sırtından hançerlemesini bekliyor

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı yürüttüğü politikaları analiz etti. ABD’li uzmanlara göre İran'a karşı harekatın Türkiye'nin desteğiyle mümkün olabileceğini aktaran Öcal, ülkemizin jeopolitik konumunun önemini vurguladı. Öcal, yazısında özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı yürüttüğü politikaları analiz etti. ABD’li uzmanlara göre İran'a karşı harekatın Türkiye'nin desteğiyle mümkün olabileceğini aktaran Öcal, ülkemizin jeopolitik konumunun önemini vurguladı. Öcal, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Gün geçmiyor ki, akademik bir omurgası (henüz) olmayan jeopolitik analiz alanında uzmanlığını ilan etmiş bir kişi, kendisi gibi kerameti kendinden menkul bir internet sitesinde (örneğin, Brussels Signal: brusselssignal.eu veya National Interest: nationalinterest.org) “Rusya dağılıyor,” “Çin çöküyor” diye başlayan ve ABD yönetimine bu süreci hızlandırması için neler yapması gerektiğini anlatan bir yazı çıkmasın.
(...) Hemen hemen bütün makalelerin ortak sonuç bölümü şöyle bitiyor: “Çin ABD’nin dostu değildir, en büyük, en esas hedef Çin’dir. Ama önce, Çin-Rusya ittifakını devreden çıkarmak, yani Çin’in elini-kolunu kesmek için Rusya’nın zayıflatılması, bir bakıma “terbiye” edilmesi gerekir. Bu sürecin başlaması için en uygun hareket noktası İran’dır.
Her ne kadar Tahran’daki mollalar bu kanıda değiller ama ABD’li uzmanlara göre, İran’a karşı harekat, ancak Türkiye’nin bu ülkeye sağladığı koruma kalkanının kaldırılmasıyla mümkün olur. Zıplama taşı, Suriye’de kurulan Rojava Özerk Bölgesi’dir. Türkiye bu bölgenin varlığını kabul etmeli ve PKK’nın Suriye uzantısına itirazdan, onlara karşı olmaktan (mesela hazırlanmakta olan sınır-ötesi harekattan) vazgeçmelidir. Yani Türkiye, Suriye’nin bölünmesine evet derse, ikinci adım İran’ın, Şii Araplar ve PKK’nın İran’daki uzantısı Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) eliyle işgali ve rejim değişikliğidir.
Bütün bunlar olurken, Gürcistan’ın NATO’ya alınması da tamamlanırsa, Rusya’nın eli kolu bağlanır; Çin’e karşı hareket ve yaptırımlar başladığında ona ne petrol ne de demir-çelik veremez. Sonrasında, “batmaz uçak gemisi” Tayvan üzerinden Mao’nun kurduğu Çin birliğini bozma harekatı tamamlanır. NATO genel sekreteri Stoltenberg’in durduk yerde “Çin Ukrayna Savaşı’nı körüklüyor” diye demeçler vermesi; medyanın Çin Devlet Başkanı Şi’nin beş yıl sonra ikinci Avrupa gezisini sanki bir çıkartma harekatı imiş gibi abartarak vermesi boşuna değil.
Yani bütün bu plan ve program, Türkiye’nin İran’ı ve Suriye’yi sırtlarından hançerlemesini bekliyor."

 

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