Türkiye ile ilgili skandal şema! Bunların alayı alçak

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden ABD basınında hakaretlere uğramaya başladı. Erdoğan hakkında skandal ifadeler ABD medyasında yeniden dolaşıma sokuldu. New York Times gazetesinin tepki çeken haberini gündeme getiren Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine güvenlik gerekçesiyle onay vermediği için ABD ve Avrupa basınının hakaretlerine hedef olduğunu belirtti. "Türkiye, PKK ve Suriye kolu PYD/YPG’ye desteğin kesilmesini istiyor. ABD gibi, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler ise PKK’dan farklı olarak PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerini söylüyorlar. Peki, İsveç ve Finlandiya’nın girmek istediği NATO belgeleri PYD/YPG için ne diyor?" sorusunu ortaya atan Şener, yazısında bir şema paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (CEO-DAT), 2016 Terörizmle Mücadele Yıllığı’nda yer alan KCK/PKK Mevcut Organizasyon Şeması’na dikkatli bakın. NATO belgesine göre Türkiye’de siyasi olarak PKK, operasyonel olarak HPG, taktiksel olarak HPG olarak örgütlenen KCK’nın İran’da PJAK, YRK ve YRK/HPJ olarak faaliyet yürüttüğü anlatılıyor. NATO’ya göre, terör örgütü KCK/PKK Suriye’de siyasi alanda PYD, operasyonel olarak YPG ve taktik olarak da YPG/YPG olarak örgütlenmiş durumda.

Yani PKK ile YPD ve YPG arasında fark olmadığı gibi, terör örgütüne destek veren ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerle aday ülkeler İsveç ile Finlandiya arasında da fark yoktur.

O yüzden şimdiden “yıkıcı müttefik” diye Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak istiyorlar, sonraki adımları PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmak olursa şaşırmayın."