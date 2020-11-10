Türkiye ile Hırvatistan 10. kez rakip
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a karşı geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı - Milliler, EURO 2008'de çeyrek finalde rakibini penaltı atışları sonucunda eleyerek, yarı finale yükseldi - Ay-yıldızlı ekip, EURO 2012 Elemeleri'nde play-off'ta final biletini rakibine kaptırdı
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı yarınki rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.
Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.
- İlk maç 1996'da
İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.
Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.
Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.
- Penaltılarla gelen yarı final
İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.
20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.
Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.
- Play-off'ta Hırvatistan güldü
2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.
15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.
- Son maçta milli takım ilk galibiyetini aldı
Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.
- Maçlar
Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.06.1996
|Nottingham
|EURO 1996
|0 - 1
|12.06.1997
|Sendai
|Özel
|1 - 1
|31.03.2004
|Zagreb
|Özel
|2 - 2
|20.06.2008
|Viyana
|EURO 2008
|1 - 1
|Penaltılarla 3-1
|11.11.2011
|İstanbul
|EURO 2012 Elemeleri play-off
|0 - 3
|15.11.2011
|Zagreb
|EURO 2012 Elemeleri play-off
|0 - 0
|12.06.2016
|Paris
|EURO 2016
|0 - 1
|05.09.2016
|Zagreb
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 1
|05.09.2017
|Eskişehir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.