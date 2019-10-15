Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Macron'a YPG/PKK ve DEAŞ tehdidini hatırlattı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

"Harekat bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

Bir görüşme de savunma bakanları arasında

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Fransa'nın Suriye'ye ilgisi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en fazla tepki veren ülkelerin başında Fransa yer alıyor.

Fransa, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını da benzer şekilde şiddetle eleştirmişti.