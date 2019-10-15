0553 313 94 23

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

15 Ekim 2019 Salı 00:44
Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Macron'a YPG/PKK ve DEAŞ tehdidini hatırlattı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

"Harekat bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

Bir görüşme de savunma bakanları arasında

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Fransa'nın Suriye'ye ilgisi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en fazla tepki veren ülkelerin başında Fransa yer alıyor.

Fransa, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını da benzer şekilde şiddetle eleştirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 00:44
  1. Hulusi Akar
  2. Fransa
  3. Emmanuel Macron
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!
    1. Türkiye ile Fransa arasında kritik..
    2. Bugün hangi maçlar var? İşte, günün..
    3. Batı iç siyasetimize burnunu sokmayı..
    4. Erdoğan Twitter hesabından paylaştı:..
    5. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    6. AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den..
    7. A Milli Takım'ın bir sonraki maçı..
    8. A Milli Takım, Fransa'da avantajı kaptı
    9. Sabahattin Önkibar'dan çirkin yakıştırma
    10. İşte, Milli Takım'ın puan durumu! H..
    11. Kimler kan verebilir? Kimler kan..
    12. Otogaza zam geldi
    13. İzlanda Andorra maçı kaç kaç bitti?
    14. Kemoterapi nasıl uygulanır?
    15. Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?
    16. Hamileler X-ray cihazından geçebilir mi?
    17. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    18. Limon tuzu ne işe yarar?
    19. "Ağaç kesmeyelim derken, insan kesti!"
    20. Tırnaklar nasıl güçlenir? Tırnaklar..
    21. ABD'nin küstah hamlesi için tarih..
    22. Çanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandı
    23. Eski Yargıtay üyesi Karadağ'a 12 yıl..
    24. İngiltere'den Türkiye'ye silah..
    25. Saadetli Cihangir İslam'dan terör..
    26. 'Adana Mutabakatı uyarınca Barış..
    27. Mete Yarar: Yabancı basın mensupları..
    28. Trump kirli ittifakı duyurup skandal..
    29. İstanbul'da silahlı çatışma
    30. Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı Parly..
    Harekatta ATAK neden kullanılmıyor? Açıklama geldi
    Harekatta ATAK neden kullanılmıyor? Açıklama geldi
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!