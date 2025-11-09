  • İSTANBUL
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Yücel Kaya

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Tamarit Degenhardt, anlaşmanın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, “Türkiye için 20 uçakla başlıyoruz, bu sayı daha da artabilir. Bu anlaşma, diğer ülkeler için de uyarıcı bir etki yaratacaktır” dedi.

Degenhardt, Türkiye’nin tercihiyle Eurofighter satışlarının iki katına çıkmasını beklediklerini ifade etti.

“Türkiye’nin Adımı Başkalarına Cesaret Verecek”

Eurofighter Typhoon konsorsiyumunun başkanı, Türkiye’nin 4. nesil savaş uçağına yönelik adımının, Suudi Arabistan, Katar, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelere örnek olabileceğini vurguladı.

 

“Diğer tüm ihracat kampanyalarının hayata geçmesini bekliyoruz. Suudi Arabistan, Katar, Portekiz, Avusturya... Hatta Polonya ile de yeni fırsatlar üzerinde çalışıyoruz.”

Degenhardt, bu kapsamda 134 uçaklık yeni ihracat hedefi belirlediklerini ve bu sayının Eurofighter’ın kurucu ülkeleri olan Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin mevcut siparişlerini aşabileceğini kaydetti.

Yılda 30 Jetlik Üretim Hedefi

Şirket, 2028’den itibaren yıllık 30 adet Eurofighter üretimi hedefliyor. Bu rakam mevcut üretimin iki katından fazla. Ancak üretim artışının, yeni ihracat sözleşmelerine bağlı olduğu ifade edildi.

Degenhardt, “Artık kritik bir sipariş birikimine ulaşma aşamasındayız” diyerek mevcut 157 jetlik siparişin ilerleyen dönemde çok daha büyüyebileceğine dikkat çekti.

 

“Avrupa Yeniden Silahlanıyor”

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen güvenlik dengeleri, Avrupa genelinde hava kuvvetlerini yeniden silahlanmaya itti. İngiltere hariç Eurofighter konsorsiyumunun tüm üye ülkeleri, yeni savaş uçağı siparişleri vererek filolarını güçlendirme kararı aldı.

Eurofighter ve F-35 “Ortak Operasyon” Denklemi

Degenhardt, Eurofighter ve ABD yapımı F-35 jetlerinin birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılabileceğini belirterek,

“F-35 düşman hava savunmasını bastırırken, Typhoon saldırı kabiliyetleriyle bir ‘suikast rolü’ üstlenebilir. Bu iki platform arasında sinerjik bir operasyon mümkündür.” dedi.

Eurofighter yönetimi, NATO Eurofighter & Tornado Yönetim Ajansı ile mevcut sözleşme modelini güncellemek için ön görüşmelere başladıklarını da duyurdu.

