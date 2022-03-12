Türkiye ile Ermenistan'dan ilk temas! İki bakan ortak açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgedeki barış ve istikrar hepimizin yararına." diye konuştu.
Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Mirzoyan, "Normalleşme için sürece koşulsuz devam edeceğiz." dedi.