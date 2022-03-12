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Gündem Türkiye ile Ermenistan'dan ilk temas! İki bakan ortak açıklama yaptı
Gündem

Türkiye ile Ermenistan'dan ilk temas! İki bakan ortak açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 12:18:00 - 2022-03-12 12:34:49
Türkiye ile Ermenistan'dan ilk temas! İki bakan ortak açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgedeki barış ve istikrar hepimizin yararına." diye konuştu.

Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mirzoyan, "Normalleşme için sürece koşulsuz devam edeceğiz." dedi.

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Yorumlar

dikkatlice bakmak

ermenilere güven olunmaz ayrıca sormak lazım rusyayı desteklemek için ukraynaya kac ermeni yolladı bu ermeniler (coğu ac zaten ermenilerin )
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deniz HAN

OSMANLI ERMENİLERE MİLLET-İ SADIKA ÜNVANI BAHŞETTİ SİZLER REFAH İÇİNDE YAŞAMA HAKKINIZ VARDIR KAFKAS HALKISINIZ YANLIŞTAN DÖNÜP BİZLE İŞ YAPMANIZ MEMNUN EDİCİ O DİASPORANIZ BATIDA RAHAT SİZLERİ KULLANDILAR KANDIRDILAR ERMENİSTAN HALKI REFAHI BİZLE BERABER OLARAK YAŞAYABİLİR İŞBİRLİĞİ KAFKASYAYA HUZUR GETİRECEK TİCARET ARTAR EKONOMİ CANLANIR MUTLU HUZURLU YAŞAMANIN YOLU BİZLE OLAN DİYALOGTAN GEÇECEK KAZAN KAZAN OLMALI İYİ NİYETLE YAZDIK BİZ BARIŞTAN YANAYIZ BİZ HUZURDAN REFAHTAN YANAYIZ KAN NEFRET KİN SAVAŞ ACI VERİR KAZANANI OLMAZ OLMADI HİÇ BİR ZAMAN
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