Türkiye ile dost olan Batı’ya boyun eğmiyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Yüz yılı aşkın süredir savaşlar, darbeler, sömürgeler, kaoslar, terör ve etki ajanlarıyla farklı coğrafyalardaki devletlere karabasan gibi çöken Haçlı Batı, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin yanında yer alan ülkelerde birer birer hüsrana uğruyor. Siyonist sermayeli Batı’nın; Türkiye’den askeri, siyasi, ekonomik güç ve destek alan ülkelerdeki darbe girişimleri elinde patlıyor, sömürgelerinden kovuluyor, seçimlerde destekledikleri partiler korkunç propagandaya rağmen hüsrana uğruyor.

Pakistan'da İmran Han zaferi

Son olarak Pakistan’da, Erdoğan’a “kardeşim” diyen Başbakan İmran Han’a güven oylaması kılıfıyla devirme operasyonu gerçekleştiren Batı’nın bu hamlesi boşa çıkarıldı. ABD yanlısı muhalefetin Başbakan Han’a yönelik “güvensizlik oylaması” girişimi, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’nin “Anayasaya aykırı” diyerek çektiği restle başlamadan sona erdi. Meclis’in feshedildiği Pakistan’da sürecin kaotik şekle evrilmeden neticelenmesi bekleniyor.

Sorosçu 6'lı Macar ittifakı

Macaristan’da ise Türkiye yanlısı Başbakan Viktor Orban’a karşı bir araya getirilen 6’lı ittifak seçimde yerle bir oldu. Siyonist kaos baronu Soros’u ülkeden kovan Başbakan Orban’ın ittifakı seçimlerden % 53’lük zaferle ayrılırken, Avrupa Birliği destekli 6’lı muhalefet ittifakı ancak % 34 oy alabildi. Başbakan Orban, ülkesini ele geçirmek isteyen 6’lı ittifakı Soros’un finanse ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un şimdiye kadarki en kötü yatırımı.”

Venezuela, Libya, Katar, Sudan

Yakın süreçte Türkiye’nin meşru hükümetlerine tam destek verdiği Venezuela, Libya, Katar ve Etiyopya’da kalkıştıkları darbe girişimleri püskürtüldü. Türkiye’yi esir almaya yönelik hain 15 Temmuz kalkışması ise bir gecede çökertildi. Afrika’da Mali ve Cezayir, on yıllar boyunca ülkelerini sömüren Haçlı Fransa’yı topraklarından kovup Ankara’ya selam yolladı. Sudan’da Türkiye yanlısı iktidarın ardından göreve gelen askeri yönetim de Ankara ile iyi ilişkilerine devam edip Batı’ya kapılarını kapattı. Uzmanlar, Türkiye’den güç alan ülkelerin Haçlı-Siyonist eşkıyalara diş geçirebildiğini söylüyor.

Erdoğan'ın gücü sınırları aştı

Akit’e konuşan GÜVENSAM Derneği Genel Koordinatörü Cihad İslam Yılmaz, şunları dile getirdi: “Batı kurduğu sömürü düzenini devam ettirebilmek için hiçbir kural tanımıyor. Söz konusu kendi toprakları olunca ‘demokrasi ve insan haklarını’ bir kalkan olarak kullanan Batı, Türkiye’nin gönül coğrafyalarında kanlı darbeler organize ediyor. Türkiye’nin artan etki alanından son derece rahatsız. Bize karşı defalarca darbe girişiminde bulunmasına rağmen hep başarısız oldu. Şimdi de etki alanımızı yalnızlaştırmaya uğraşıyorlar. Katar, Libya, Sudan, Venezuela ve Macaristan arka arkaya darbelerle yüzleşti. Bu ülkelerin tek bir ortak özelliği var. O da Türkiye ile stratejik ortaklıkları. Türkiye kazan-kazan politikası ile Afrika’yı karış karış dokurken bölge ülkeleri artık Fransa gibi sömürgeci devletleri istemiyor. Türkiye savunma sanayinde büyük bir atılım yaparak yalnız kendi güvenliğini değil gönül coğrafyalarındaki ülkelerin de geleceğini teminat altına alıyor. Son olarak Pakistan Başbakanı İmran Han bizzat hedef haline geldi. Ancak Erdoğan’ın sınırları aşan güçlü liderliği ve girişimci diplomasi anlayışı sayesinde bu tür darbe girişimleri sonuçsuz kalmakta. Batı’nın başarısız girişimleri başta BM olmak üzere adil, açık bir dünya düzenini beraberinde getirebilir.”

Haçlı uşakları kaybediyor

YENİNDER Başkanı Gazeteci Yazar Burak Çileli de şunları ifade etti: “Kendi tarihi köklerine dönen Türkiye yeniden küresel çapta belirleyici güç oluyor. Haçlı karargahlarında oluşturulan planlar bozuluyor, haritalar dürülüyor. Dün Libya’da, Katar’da, Venezuela’da, Etiyopya’da kaos ve krizle yalnız bırakılan ülkelere sadece Türkiye yardım eli uzatıp kaos ve kargaşaya ‘dur’ dediyse, bugün Pakistan’da, Macaristan’da benzeri operasyonlar akamete uğratılıyor. Salih Mirzabeyoğlu’nun dediği gibi bayrak düştüğü yerden kalkıyor. Türk devleti kendi tarihi özüne dönüyor. Emperyalistler Türkiye’de kalkıştıkları 15 Temmuzları, 28 Şubatları, idaresine çökmek istedikleri bütün dünya ülkelerinde uygulamaya çalışıyor.15 Temmuz darbe girişiminde emperyalistlerin kuklalarının hakkında nasıl gelindiyse, Türkiye’nin yanında yer alan ülkelerde de aynı şekilde bu girişimler başarısız oluyor.”