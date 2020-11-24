  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform
Aktüel

Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:34:33 -
Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform

CEZAYİR (AA) - Cezayirli ve Türk iş adamları arasında iletişim kurarak iki ülke arasında yatırım ortaklığı imkanlarını görüşmek üzere dijital bir platform oluşturuldu.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir İşverenler Konfederasyonu üyeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sonunda yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Cezayir ekonomi kurumları başkanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için dijital bir platform oluşturulduğu ve iki ülke arasında 2021'in ilk çeyreğinde iş forumu düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Bu iki kararın, Cezayir İşverenler Konfederasyonu ve başta Büyükelçi Göktaş olmak üzere Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre Türk Büyükelçi Göktaş da söz konusu adımla birlikte, Türk ve Cezayirli yatırımcıları, iş dünyasındaki ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri online bir platformda bir araya getirmenin hedeflendiğini kaydetti.

Göktaş, Cezayir ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin halihazırda 3,5 ila 4,2 milyar dolar arasında değiştiğini söyledi. Cezayir'de 1200'den fazla Türk kurumunun faaliyet gösterdiğini vurgulayan Göktaş, bunlardan 30'unun, 3,5 milyar dolarlık doğrudan yatırımıyla 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktardı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'
Gündem

Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası gündemine Türk Savunma Sanayisi'ni alan Fransız L’Opinion gazetesi, Türklerin el..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum" dedi...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay