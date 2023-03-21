Türkiye ile BAE arasında temas! Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nahyan ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonla görüştü.
İkili ilişkiler ele alındı
Görüşmede diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, BAE'nin yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.