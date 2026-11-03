Türkiye ile Azerbaycan'ı bağlayan güç ne? Büyükelçi örneklerle anlattı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, 8 Kasım Zafer Günü öncesinde Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda iki halk arasındaki bağa örnek olarak Kahramanmaraşlı Uğur Polat'ı gösterdi. Aslanov, Polat'ın Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan'a destek olmak için kendi nişan yüzüğünü gönderdiğini hatırlattı.

Büyükelçi, Türkiye'deki depremin ardından Azerbaycanlı Server Beşikli'nin eski arabasıyla elindeki yatak ve yorganı Türkiye'ye yollamasını da aynı bağın parçası olarak andı. Çanakkale'de Azerbaycan şehitleri için dikilen abideyi ve Bakü'deki Türk Şehitliği Abidesi'ni de sayan Aslanov, bu örneklerin "insanlarımız arasındaki bağın ne boyutta olduğunun bariz misali" olduğunu söyledi.

Resepsiyonu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği düzenledi. Program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ile günün anlam ve önemini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Davete Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile çok sayıda diplomat ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Aslanov: Tarihimizin şanlı sayfasını yazdı

Açılış konuşmasını yapan Aslanov, "6 yıl önce, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'ı ve Doğu Zengezur'u işgalden kurtararak tarihimizin şanlı sayfasını yazdı" dedi. Büyükelçi, şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirtti; gazilere ve Azerbaycan'ın Türkiye'deki askeri ataşesi, milli kahraman Tümgeneral Zahur Zeynalov'un şahsında bütün askerlere minnettarlıklarını iletti.

İki ülkeyi "tarihi sınavlardan çıkmış asıl dostluk ve kardeşlik bağları"nın bağladığını dile getiren Aslanov, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en büyük gücü halklarımızın kalbinde yaşamasıdır" ifadesini kullandı. Büyükelçi, liderlerin kardeşliğine, halkların sarsılmaz sevgisine ve karşılıklı güvene dayanan Azerbaycan-Türkiye müttefikliğinin "bütün sınavlardan daha da güçlenerek" çıkacağından emin olduklarını aktardı.

Yumaklı: 30 yıl süren işgale son vermiştir

Aslanov'un ardından kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan 44 günde tarih yazmış, 30 yıl süren işgale son vermiştir" diye konuştu. Bakan, vatan uğruna şehadete erişen şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini, muzaffer gazilere şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "Bugün Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın kalesinde 3 renkli Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere gururla dalgalanmaktadır" dedi.

Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu yürekten paylaştığını söyleyen Yumaklı, ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının imzalarıyla mühürlenen Şuşa Beyannamesi sayesinde müttefiklik seviyesine yükseldiğini anlattı. Beyannameyi "kutlu bir ahitname" olarak niteleyen Bakan, iş birliğini ve kardeşlik bağlarını her alanda en üst seviyelere çıkarmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.