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Dünya Türkiye ile aşık atmaya çalışan Yunan Başbakan, Biden yerine bakın kimle görüştü
Dünya

Türkiye ile aşık atmaya çalışan Yunan Başbakan, Biden yerine bakın kimle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, ekonomik ve enerji iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 20:50:00 - 2022-04-21 20:54:34
Türkiye ile aşık atmaya çalışan Yunan Başbakan, Biden yerine bakın kimle görüştü

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, görüşmeye ilişkin açıklamada, "Bakan, Yunanistan'ın (Rusya'ya yönelik) yaptırımların uygulanması, kapsamlı insani ve savunma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya verdiği kararlı destek için Yunanistan'a teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Ned Price, ikilinin, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya yardım etmenin ek yollarını ele aldığını kaydetti.

Blinken ve Miçotakis'in, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi de konuştuğunu aktaran Price, "Bölgesel kalkınma, istikrar ve refah için ortak demokratik ideallerle desteklenen hedeflerimizi ilerletmeye yönelik 3+1 mekanizmasının yaklaşan toplantısını da görüştüler." bilgisini verdi.

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