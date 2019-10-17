Türkiye ile ABD 'geçici ateşkes' sağladı! İşte dolardan ilk tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında yapılan görüşmeden çıkan 'geçici ateşkes' kararının ardından dolar düşüşe geçti.17 Ekim 2019 Perşembe 21:52
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. ABD ile Türkiye arasında anlaşma sağlamasının ardından dolar kuru düşüşe geçti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı. ABD ve Türkiye'nin ateşkes konusunda anlaştığını ve terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini açıkladı. Kararın ardından dolar kuru düşüşe geçti.
Mike Pence: Türkiye ve ABD anlaştı
Dolar/TL şu dakikalarda 5.83 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6.49 civarında hareket ediyor.
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