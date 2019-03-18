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Türkiye İhracatçılar Meclisi Erzurum’da toplandı

TİM, Türkiye turnesi istişare buluşmalarının ikincisini, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
Türkiye İhracatçılar Meclisi Erzurum’da toplandı

TİM, Türkiye turnesi istişare buluşmalarının ikincisini, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirdi.


Açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmalarının ikincisini "TİM Doğu Anadolu Meclisi" adıyla Erzurum’da gerçekleştiren TİM, 360 derecelik yeni bakış açısı ile "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinledi.


TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve bölgenin iş insanları katıldı.


TİM Başkanı İsmail Gülle 100 milyon dolar ihracatı aşan iller arasında Erzurum’u da görmek istediklerini ifade ederek, "Erzurum’un geçmişinde 30 - 40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. 2012 yılında 46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Bu başarıyı neden koruyamadık? İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum’u da görmemiz işten bile değil" dedi.


Erzurum 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9’a yakın bir artışla 18,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülle, "Ancak ilimizin geçmişinde 30 - 40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. 2012 yılında 46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Bu başarıyı neden koruyamadık? İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum’u da görmemiz işten bile değil. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, 2018’de oranın on binde 1 olduğunu görüyoruz. Bu oran da aynı şekilde geçmişteki on binde 3’lük seviyenin altında kalıyor. İlimizin sadece koşması değil, çok hızlı koşarak ülkemizin ihracat artışına, dolayısıyla küresel ticaretten aldığımız payın artmasına katkı vermesi, hepimizin ortak beklentisi. Doğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizin de bu ilde bulunması dolayısıyla, Erzurum ilimize çok daha büyük görevler düşüyor. 2018’de en az ihracat yapan 10 ilimizin 7’si Doğu Anadolu Bölgemizde. Bu illerimizden 3’ü ise geçen yıl 1 milyon doların da altında ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizin ihracatla yükseleceği gerçeğinden hareketle, bugün icra ettiğimiz bu Meclisimiz ‘de elde edilecek çıktıların, bilgi birikiminin ve deneyimin, bölge illerimize aktarılması son derece kritik" şeklinde konuştu.


TİM Başkanı Gülle, Türkiye’yi baştan başa dolaşacaklarını belirterek"Bu yılın ilk 2 ayında da aylık rekorlarımıza devam ediyoruz. Bu rekorlar bizi son derece memnun ve mutlu etti. Ancak, aynı zamanda bu başarılar, daha iyi yarınlar için bizlere çok büyük sorumluluklar da yükledi. TİM olarak, ihracatımızın geleceğine yönelik ihracatımızın değerini, ihracatçı firma sayısını ve sattığımız ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik kritik başlıklar belirledik. Bu 3 olgu beraber gerçekleşirse, küresel ticaretten aldığımız payı, deyim yerindeyse katlayabileceğimiz çok açık. Bu çerçeveden açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclis toplantılarımıza bu yıl yoğun bir şekilde devam etmeye kararlıyız. Gaziantep’te başladığımız ve bugün Erzurum’da yakaladığımız bu heyecanı, deyim yerindeyse Türkiye genelinde bir seferberliğe dönüştürerek, ülkemizi baştanbaşa dolaşacağız. İkinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu seferberlikle, Anadolu’yu bir baştan bir başa kat edecek, ihracatımızın miktarını ve katma değerini artırmanın yollarını ihracatçılarımızın katkılarıyla arayacağız. Erzurum ilimizin gençlerine, girişimcilerimize, ihracatçılarımıza ihracatın her alanına ilişkin eğitimler verecek, onları hem bu alanda cesaretlendirecek hem de ihracata hazırlayacağız” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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