Türkiye idamını isterken o tahliye oldu

İstanbul'da 29 Mart salı günü 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve arkadaşları tarafından bulunan, Durmaz'ın sütanneliğini yapmasıyla birlikte bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklanmıştı

Teslim edildiği kurumda rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Nisa bebeği sokağa terk eden cani anne Ebru S. (20) olaydan bir gün sonra yakalanmıştı.

Bebeğin biyolojik annesi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20)'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatılmıştı.

İfadesinin ardından tutuklanan cani anne Ebru S. bugün görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

Millet bu caninin idamını istiyor

Nisa Mihriban olayı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, yaşadıkları gayrimeşru ilişki sonucunda suçu günahı olmayan masum bir bebeği ölüme terk eden bu canilerin idamını istedi.

Teröristen ve uyuşturu tacirlerinden farkı yok!

Sosyal medyada adeta ayaklanan vatandaşlar; bu canilerin, masum insanların canlarına kasteden teröristlerden ve uyuşturu tacirlerinden farkının olmadığını vurguladı.