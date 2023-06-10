Türkiye için onayladılar! ABD’nin f-16 satışında detaylar

ABD’nin, Türkiye’nin talebine istinaden Nisan 2023’te onayladığı 253 milyon dolar değerindeki F-16 aviyonik kit tedarikinin ayrıntıları belli oldu.

Türkiye, Eylül 2021’de 40 adet F-16 Blok 70 Savaş Uçağı ve 79 adet Modernizasyon Kiti için ABD’ye ilettiği talep mektubundan cevap beklerken, Nisan 2023’te bir onay haberi gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen onay, Türkiye’nin mevcut F-16 savaş uçağı filosu için 259 milyon dolar değerindeki aviyonik satışını kapsıyordu.

Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebini onaylamasından yaklaşık 1-2 hafta sonra gerçekleşen satışın detayları belli oldu. SavunmaSanayiST.com olarak derlediğimiz bilgilere göre; 259 milyon dolar değerindeki aviyonik kit için Türkiye, Şubat 2019’da talepte bulunmuş. Söz konusu aviyonik kit, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 199 adet F-16 savaş uçağı (Blok 30, Blok 40 ve Blok 50) için Link-16 Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi (MIDS) ve Otomatik Yer Çarpışma Önleme Sistemi (Auto-GCAS) tedarikini kapsıyor.

Biden yönetimi; Türkiye’nin Şubat 2019’daki talebini, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecini onaylamasının ardından hatırladı ve işleme koydu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayına müteakiben Biden yönetimi, satışın gerçekleşmesi için 30 Nisan 2023 tarihinde ABD Kongresi’ne resmi bildirimde bulundu.

Ancak yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu iddia edilen Türkiye’nin; 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 Modernizasyon Kiti, çok yüksek adetlerde füze/mühimmat ve yedek parça talebi, yaklaşık 2 senedir beklemede.

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Bazı ABD’li Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, bu talebin Türkiye’nin İsveç’in de NATO üyeliğine onay vermesine bağlı olduğu minvalinde açıklamalarda bulundular. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ‘Joe Biden yönetiminin, Türkiye’ye F-16 satışı konusunu, İsveç’in NATO’ya üyeliğine bağlamadığını’ açıkladı.

Onay gelse dahi teslimatların başlaması aylar sürecek

Öte yandan ABD Kongresi, bugün Türkiye’nin F-16 Blok 70 talebine yeşil ışık yaksa dahi teslimatların başlaması aylar alacak bir husus. Lockheed Martin’in F-16 Blok 70 savaş uçağının üretimini gerçekleştirdiği Güney Carolina Eyaleti’ndeki Greenville tesislerinde, ayda 4 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı üretilebiliyor.

Halihazırda; Tayvan, Yunanistan, Fas, Singapur, Güney Kore, Bahreyn, Bulgaristan, Ürdün, Filipinler ve Slovakya’nın ya F-16 Blok 70 için aktif siparişleri bulunuyor ya da yakın zamanda sipariş vermeyi planlıyorlar. Şu anda Lockheed Martin’in F-16 Blok 70 için yaklaşık 150 adetlik bir sipariş hacmi var. İlk F-16 Blok 70 teslimatı ise bu yılın Mart ayında Bahreyn’e gerçekleştirildi.

En iyi senaryoda Türkiye’ye F-16 Blok 70 savaş uçağı teslimatlarının başlamasının, 3 yıl süreceği öngörülüyor. F-16 Blok 70 için onayın çıkmaması durumunda ise Türkiye’nin ‘B planının’, Eurofighter Typhoon olduğu artık bilinen bir gerçek… Ancak orada da çeşitli soru işaretleri mevcut. O soru işaretlerini de zamanı geldiğinde, zamanı gelirse konuşuyor oluruz..

Kaynak: SavunmaSanayiSTcom