Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

BloombergHT'nin aktardığına göre, 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3,4 üçüncü çeyrekte ise yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor.

Ankette 2022 büyüme tahmini yüzde 3, 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Önceki ankette Türkiye’nin büyüme tahmini üçüncü çeyrek için yüzde 2,5, 2022 geneli için yüzde 3,5 ve 2023 geneli için yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.

Ankette 2022 ve 2023 yılı için enflasyon beklentileri de paylaşıldı. Buna göre 2022 için enflasyon tahmini 43,7’den yüzde 55,7’ye, 2023 için önceki enflasyon tahmini ise yüzde 19,2’den yüzde 21,8’e güncellendi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş bağlamında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artışın enflasyon açısından tedarik ve fiyatla ilgili risklere ek bir etkisi olacak” diyen Tera Investment Ekonomisti Enver Erkan, “Enflasyonun yıl sonuna dek bu bantta ya da daha yüksek seyretmesini bekliyoruz. Küresel finansal risklerin arttığı bir ortamda piyasa koşullarının ilerleyen aylarda parasal sıkılaşma için daha fazla dinamiği içereceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.