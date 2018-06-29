Türkiye için büyük fırsat! Önemli TANAP açıklaması

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vanasını açtığı dev doğalgaz projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin İran ve Rusya’dan arz kesintilerinin karşılanmasında hayati rol oynayacağını belirten Düzyol, hat kapsamında Azeri gazı dışında Türkmenistan, Irak ve Doğu Akdeniz gazının önce Türkiye’ye ardından Avrupa’ya taşınabileceğini kaydetti. Düzyol, şu bilgileri verdi:

- “Haziran sonu Türkiye’ye ticari gaz akışı başlayacak. Faz 1 olarak adlandırılan ve Eskişehir’den Edirne sınırına kadar bölümün inşaat çalışmaları proje takvimine uygun şekilde devam ediyor. Yüzde 85.3’lük ilerlemeye ulaşıldı. Bu bölümün 2019 ortasından itibaren Avrupa’ya gaz arzı sağlayacak olan Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanmak üzere hazır olması planlanıyor.

Koridorun Avrupa ayağını Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik denizinden geçerek İtalya’nın güneyinde son bulacak TAP oluşturuyor.

2019’da TAP’a bağlanmaya hazır hale gelecek olan TANAP üzerinden, 2020’de tamamlanması öngörülen TAP ile Avrupa’ya gaz akışı sağlanması planlanıyor.

‘TADİLAT’ MÜMKÜN

- TANAP’ın taşıyacağı gaz miktarı ve taşıma tarifesi gaz taşıtan şirketler olan BOTAŞ ve AGSC imzalanmış gaz taşıma anlaşmaları ile garanti altında.

- TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın halihazırda tek arz kaynağı Şah Deniz Doğal Gaz Sahası Faz 2 Geliştirme Projesi kapsamında üretimi planlanan Azeri doğal gazı.

Mevcut ev sahibi hükümet anlaşmasında tadilat yapılarak TANAP’ta çoklu giriş noktalarına müsaade edilmesi halinde, alternatif arz kaynaklarından gelebilecek doğal gazın TANAP’a yeni bağlantı hatları inşa edilmesi suretiyle TANAP sistemi üzerinden taşınması mümkün olabilecek.

Bunun için öncelikle söz konusu arz kaynağı ülkelerle alıcılar arasında doğalgaz alım satım anlaşmaları ve ardından TANAP ile gaz taşıtanlar arasında gaz taşıma anlaşmaları imzalanması gerek. Bu yasal ve mukavelevi düzenlemelerin yapılması halinde, ilerleyen yıllarda arz tarafındaki üretim ve ihracat imkanlarına da bağlı olarak, TANAP’ın taşıma kapasitesinin artırılması ve Türkmenistan, Irak ve Doğu Akdeniz gazının da TANAP üzerinden öncelikle Türkiye’ye ardından Avrupa’ya arzı söz konusu olabilecek.”

İRAN VE RUS DOĞALGAZ KESİNTİSİNE ÇARE OLUR

TANAP’ın, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin uzunca süredir gündeminde olan, gaz tedariğinde kaynak ve güzergâh çeşitliliği yaratmaya yönelik alternatif bir ana arter açılması stratejisinin ürünü olduğunu dile getiren Saltuk Düzyol şunları da söyledi:

“Bu doğrultuda TANAP projesi diğer projelere veya arz kaynaklarına karşı bir alternatif veya rakip olarak değil tamamlayıcı bir proje olarak konumlandırılmalı.

TANAP’ın tamamlayıcı bir proje olarak, özellikle Güney Doğru Avrupa ülkeleri için toplamda 10 milyar m3 için de olsa kaynak ve güzergâh çeşitliği yaratacak olması onu kritik öneme sahip kılıyor.

Türkiye için ise TANAP kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlaması yanında BOTAŞ’a mevcut iletim şebekesinin kısıtlarından bağımsız olarak gazı doğrudan tüketim merkezine iletme imkanı sağlayacak. İran ve Rusya’dan zaman zaman yaşanılan arz kesintilerinin karşılanmasında da hayati rol oynayacak.”

Milliyet