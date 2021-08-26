Türkiye için Avrupa'da çok kritik gece! Eğer bitiremezsek...

Türk futbolunda bu akşamın önemi çok ama çok büyük... UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda her sezon performansımız düşüyor ve bu yüzden de Avrupa kupalarında takımlarımızın sayısı ile gruplara kalma şansları giderek azalıyor. Bu sezon son kez Süper Lig şampiyonumuz; yani Beşiktaş Devler Ligi’nde direkt gruplara kaldı. Önümüzdeki sezon ligimizde mutlu sona ulaşan, 2022-23’te Devler Ligi’nde gruplara kalmak için 2 ön eleme oynayacak. Eğer takımlarımız Avrupa’ya erken havlu atmaya devam ederse, gelecekte durum daha da kötüleşecek.

1. ön elemeden başlıyor...

Sıralamada sezona 17. başladık ve şu an 22.700 puanla 18. sıradayız. Genel puanlamada son 5 sezona bakılıyor. Her dönem performansı, 2 sezon sonraki durumu etkiliyor. Bu doğrultuda 2021-22 dönemini ilk 15 içinde tamamlayamazsak, 2023-24’te Avrupa’ya 5 değil, 4 takım gidecek. Devler Ligi’nde tek temsilcimiz (1. ön elemeden başlayacak) olacak ve Avrupa Ligi’nde ise hiçbir takımla temsil edilmeyeceğiz. Diğer 3 temsilcimiz, Konferans Ligi’ne 2. ön elemeden start verecek.

Kartal zaten gruplarda

Beşiktaş, zaten Kupa 1’de gruplarda... Ne kadar çok takımımız gruplara kalırsa, Türk futbolunun geleceğini kurtaracak puanları daha çabuk toplama ihtimalimiz o kadar kuvvetlenecek. İşte bu yüzden bu akşam Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe , Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor ile Sivasspor’un rakiplerini geçerek yollarına devam etmeleri hayati önem taşıyor. Eski günlere dönmek ve yeniden lig şampiyonumuzun direkt gruplara kalmasını sağlamak biraz zaman alacak. Kupa 1’de bu garantiyi kapmak için Türkiye’nin 10. sıraya yükselmesi ya da 11. olursa, Devler Ligi’ni kazanan takımın aynı sezon ülkesinde de gruplara katılım vizesi alması gerekiyor. (Fanatik)