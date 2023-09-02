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Yaşam Türkiye için acil uyarı! Uzman isim o il için vatandaşa bir de çağrı yaptı: Zaman geldi çıkışı! Ne İstanbul ne de Kocaeli orada
Yaşam

Türkiye için acil uyarı! Uzman isim o il için vatandaşa bir de çağrı yaptı: Zaman geldi çıkışı! Ne İstanbul ne de Kocaeli orada

Yeniakit Publisher
2023-09-02 18:25:00 - 2023-09-02 18:40:02
Türkiye için acil uyarı! Uzman isim o il için vatandaşa bir de çağrı yaptı: Zaman geldi çıkışı! Ne İstanbul ne de Kocaeli orada

Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerindeki meteoroloji uzmanları tarafından bir ilimize yönelik uyarılar yapılırken mağdurları olmayın diyerek uyarıya başlandı. Öğrenen vatandaşlar şoku yaşadı! Ünlü uzman isim uyardı: Ne İstanbul, ne Kocaeli ne de Sakarya. İşte o ilimiz.

Türkiye'nin tümünden o ilimize acil uyarılar gitmeye başladı. Ne İstanbul ne Kocaeli ne de Sakarya. Çok ama  çok kuvvetli geliyor diyerek çağrı yaptı!

Türkiye'nin eylül ayına girmesiyle birlikte havalar da yavaştan serinlemeye başladı. Kış aylarını seven vatandaşlarımız bunun sevincini yaşarken, herkes yağmurların ne zaman etkili olacağını merak etmeye başladı.

İstanbul'da cuma ve cumartesi beklenen yağmurlar etkili olmadı ancak Kocaeli ve Sakarya, yağmurlardan nasibini aldı. Meteoroloji uzmanlarından ise şimdi bir ilimize yönelik uyarılar gitmeye başladı.

SAMSUN'UN TEDBİR ALMASI GEREKİYOR!

Meteoroloji uzmanları, Samsun'u şiddetli yağışlara karşı uyarmaya başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de, "Samsun tedbir almalı. Yağışlar kuvvetli olacak." ifadelerini kullandı.
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