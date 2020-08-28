Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'dan 30 Ağustos mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakan mesajında, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk milletine emanet ettiğini belirterek, "Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin var olma mücadelesi verdiği Kurtuluş savaşımız başarıyla neticelenerek Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Sultan Alparslan'ın bin yıl önce açtığı kapıdan giren milletimizin bu topraklardan çıkarılamayacağı 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Binlerce şehit vererek, yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmanın milletin en önemli görevi olduğunu vurgulayan Karakan, şunları kaydetti:



"Bir asır önce olduğu gibi bugün de ülkemiz, egemenliğini ve bağımsızlığını hedef alan tüm iç ve dış düşmanlara karşı büyük bir cesaret ve kararlılıkla onurlu mücadelesini sürdürmektedir. Milletimizin kalkınmasını istemeyenler, birlik ve beraberliğimizi hedef alanlar şunu asla unutmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yıldır süre gelen devlet geleneğinden, güçlü ordusundan ve milletimizin dayanışma azmi karşısında başarılı olamayacaklardır. Bu duygular içerisinde başı dik, şerefli ve bağımsız vatandaş oluşumuzun, Türk devletinin sağlam temellere oturuşunun kesinleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bu kutlu zaferi bizlere kazandıran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."