Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

Envantere giriş öncesi son kabul testi yapılan Hisar-A, harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızdaki uçağı uzun menzilde başarıyla vurdu. Türkiye aynı zaman Hisar-O ve Hisar-U sistemlerini geliştiriyor.

ABD yönetimi, S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türk savunma sanayisini yaptırımlarla hedef aldı.

Yaptırım kararı dünya basınında geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'HİSAR-A+'nın envantere girmeye hazır hale geldiği müjdesini verdi.

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A'nın envantere girmeye hazır olmasının bütün dünyaya mesaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla çok katmanlı hava savunma projesinin olduğuna dikkat çeken Atabay, "Ulusal hava savunma sistemi Hisar-A, Hisar-O ve Hisar-U olarak gelişiyor. S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi gibi olan Hisar-U'nun da çalışmaları devam ediyor. Ancak bu hayata geçene kadar yaşayacağımız bir ara dönem var. Bu ara dönemde S-400'lere ihtiyacımız olacak. Türkiye bu noktada ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye yaptırımlardan güçlenerek çıkacak"

ABD'nin yaptırımlarının etkisinin sınırlı olacağını ve bu süreçten Türkiye'nin güçlenerek çıkacağını ifade eden Atabay, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayide bir yedek parça temin edilemezse, ülke kendi kapasitesini kullanmak suretiyle bir çare bulur. Türkiye bu durumu daha önce yaşadı. Kıbrıs Harekatı sonrası ABD ambargo uygulayınca, 1977'de Türkiye uçak lastiği üretmek için Petlas'ı kurdu ve hala faaliyette. 110 ülkeye ihracat yapıyor. Türk savunma sanayinin gelişimine en büyük katkıyı ABD ambargoları yapmıştır. Kıbrıs ambargosu nedeniyle atılan adımlar sayesinde savunma sanayide bugün geldiğimiz noktaya ulaştık."

"Türkiye'yi stratejik engel görüyorlar"

ABD ve Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri karşısında Türkiye'yi engel olarak gördüğünü söyleyen Atabay, "ABD'nin bu yaptırımın asıl hedefi Türkiye'nin bölgede üstlendiği roldür. Libya'dan Akdeniz'e, Irak'tan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Karadeniz'e ateş çemberi var. ABD ve AB bu çemberde Türkiye'nin gelişmelere müdahale etmesinden rahatsız durumda. Türkiye'yi kendi stratejik hedeflerinin önünde bir engel görüyorlar. Hem Amerikalı hem de Avrupalı yetkililer bunu ifade ediyor."

Kaynak: Yenişafak