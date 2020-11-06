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Spor Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Hırvatistan milli için heyecanlı bekleyiş başladı. A milli futbol takımımız Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmada rakibini yenmesi durumunda grubunda avantajlı konumda olacak. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı verilecek? Türkiye Hırvatistan maçıyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:18:00 -
Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Hırvatistan ile yapılacak müsabakada galip gelmek için ciddi performans sergileyecek. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü maçta Sırbistan ile 2-2 berabere kalmıştı. Grupta 3 puana sahip olan A milli takım, Hırvatistan karşılaşmasına hazırlandı.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda naklen yayınlanacak?

11 Kasım'da oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, saat 20.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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