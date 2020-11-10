Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli maç hangi kanalda? | A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Türkiye-Hırvatistan maçının ne zaman saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?
Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı özel maçlar kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hırvatistan maçını hangi kanal verecek?
Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı 11 Kasım Çarşamba akşamı özel maçta Hırvatistan ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20b45'te başlayacak. Türkiye Hırvatistan maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Türkiye Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye 3. hafta ilk maçında 15 Kasım'da Rusya ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Macaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A MİLLİ ADAY KADROSU:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)