Türkiye Hentbol Federasyonu, Büyük Önder Atatürk'ü andı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Saygı ve Özlemle Anıyoruz... Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Milletçe, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak Onun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz." denildi.