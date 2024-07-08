Türkiye hava kuvvetlerine katmayı istiyordu! İtalya’dan ek Eurofighter savaş uçağı talebi: Tedarik etmeye açık!

İtalyan Senatosu tarafından yapılan resmi bildirimde Eurofighter savaş uçaklarının tedariki ve yedek malzemelerin tedarikine yönelik karar alındığı bilgisine yer verildi. Senato tarafından yapılan bildirimde tedarik edilecek uçakların sayısı ile maliyeti ise açıklanmadı.

The Aviationist tarafından yapılan habere göre İtalya resmi olarak 24 adet Eurofighter savaş uçağı tedarik edecek. Geçtiğimiz aylarda 1.2 milyar dolar değerindeki KC-46 tedarik programının iptal olması ile birlikte Eurofighter uçaklarının tedarik edileceğine yönelik söylemler artmaya başlamıştı. Resmi talebin Dışişleri ve Savunma Komisyonu ile değerlendirileceği ve 13 Ağustos’a kadar bir kararın alınacağı belirtiliyor. Bu, satın alma sürecinin ilk adımı ve ardından ilgili taraflar sözleşme üzerinde çalışmaya başlayacak ve daha fazla ayrıntı yayımlanacak.

Tedarikteki amaç, Tranche 2 ve 3A’dan daha az yetenekli olduğu düşünülen 28 adet Tranche 1 uçağını değiştirmek. Yeni Eurofighter’lar, Tranche 4+’a veya İspanya’nın Halcon II programı tarafından öngörülen beklenen Tranche 5’e benzer olacak. Tranche 4+, özellikle Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı olan Avrupa Ortak Radar Sistemi Mark 1’i (ECRS Mk1) tanıtırken, Tranche 5, Uzun Vadeli Evrim (LTE) paketinden bileşenlerle daha da sofistike unsurlar ekleyecek.

LTE, Eurojet EJ200 motorunda yükseltmeler, revize edilmiş görev sistemi mimarisi, gelişmiş savunma yardımcıları, büyük dokunmatik ekrana sahip modernize edilmiş bir kokpit ve yeni uyarlanabilir güç ve soğutma teknolojileri gibi çeşitli geliştirmeler içeriyor. Bu geliştirmeler, yüksek teknoloji silahların entegrasyonuna olanak tanıyacak, bağlantıyı geliştirecek ve uçağın aerodinamiğini ve manevra kabiliyetini artıracak yapısal değişiklikler getirecek.



İtalya’dan ilave Eurofighter savaş uçağı tedariki planı

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Eurofighter konsorsiyum ortağı BAE Systems, Birleşik Krallık merkezli dergi Janes’in ilk olarak Kasım 2023’teki IQPC Uluslararası Savaş Uçağı konferansında (IFC) bildirdiği potansiyel satışı doğruladı. BAE Systems’den üst düzey bir şirket yetkilisi 14 Mayıs’ta İtalya’nın halihazırda teslim aldığı ve 94’ü hizmette olan 96 adet Eurofighter savaş uçağına ekleme yapmak istediğini söyledi.

Halihazırda 94 Eurofighter Typhoon’u aktif olarak kullanan İtalyan Hava Kuvvetleri son 20 yılda bu uçaklarla 80.000’den fazla uçuş saati gerçekleştirdi. BAE Systems Typhoon Ürün Stratejisi Direktörü ve Eurofighter Proje Direktörü David Hulme, “İtalya şimdi daha fazla temel uçağa yöneliyor. Yaz boyunca yeni bir alım için parlamento süreci yaşanacak.” ifadelerine yer vermişti.



İtalya’nın satın alma işlemine devam etmesi halinde, Almanya’nın Quadriga ve İspanya’nın Halcon programlarıyla birlikte İngiltere, ek siparişi olmayan tek konsorsiyum ortağı konumunda olacak. Bu bağlamda BAE Systems yetkilileri, diğer üye ülkeler filolarını genişletmeye çalışırken, Birleşik Krallık’ın Eurofighter konsorsiyumu içindeki konumunu korumaya yönelik potansiyel önlemlerin de ipuçlarını verdiler. Bunlardan biri, ortak ülkelerle eşitliği sağlamak için mevcut filonun hizmet ömrünü uzatmak olarak belirtilmekte.