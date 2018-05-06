Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye harekete geçti! Hedef Amerika'nın payını kapmak

Lezzetiyle dünya markası olma yolunda ilerleyen Türk kirazı, Avrupa ve ABD pazarının ardından hava kargo yoluyla Çin pazarında da boy gösterecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:53
Türkiye harekete geçti! Hedef Amerika'nın payını kapmak

Kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olan Türkiye, en büyük tüketim pazarlarından Çin'de de pay sahibi olmak istiyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, kirazda alternatif pazarların geliştirilmesi için bir süredir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda kirazın klasik pazarları AB, Rusya ve ABD'nin ardından Çin'e de ürün göndermek için geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu Çin hükümetinin 9 Türk şirketine kiraz ithalat izni verdiğine işaret eden Uçak, ihracatın bu sene başlayacağını ifade etti.

İhracatlık kirazda rekolte ve kalitenin memnuniyet verici olduğunu, hasat sezonunun başlamasıyla ilk sevkiyatların yapılacağını aktaran Uçak, "Türk kirazı, bu sezon Çin pazarında kendisini test edecek. Firma sayısının artmasıyla Çin pazarına 50 bin ton kiraz göndermek hayal değildir. Türk ihracatçısının bunu başarabilecek potansiyeli vardır." dedi.

"ABD'ye rakip olabiliriz"

Çin'e hava kargoyla kiraz gönderileceğinin altını çizen Uçak, şunları kaydetti:

"Çin'de kiraz çok kıymetli bir meyve. Bu kültürde sofrada kirazın bulunması zenginlik göstergesi. Çinliler zenginliklerini Türk kirazıyla anlatacak. Türkiye'de satılan fiyatın yaklaşık 5 katına orada alıcı bulabiliyor, ayrıca ürün orada kiloluk olarak değil, yarım kiloluk veya daha az miktarlarda satılıyor."

Çin'de kiraz ithalatında ilk sırada ABD'nin yer aldığını belirten Uçak, "Eğer iyi tarım uygulamalarına ağırlık verirsek, ilaçlama konusunda biraz daha hassasiyet sahibi olursak, Çin'de en çok tüketilen kiraz Türk kirazı olabilir. Bu konuda ihracatçılar olarak üreticilerimizle sık sık görüşüp, sorunları çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Çin'de yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kiraz ihracatı için yeni pazar arayışlarına hız kesmeden devam ettiklerine değinen Uçak, "Yeni pazarlarda da Tayvan'a ilerleyen zamanlarda kiraz ihracatı söz konusu olabilir. Önümüzdeki ay bu ülkeden bir heyet gelecek. Heyet, kiraz bahçelerini, işletmeleri, paketleme evrelerini görecek. Tahmin ediyoruz bu heyeti ağırladıktan sonra o pazara da gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye 2016 yılında 183 milyon dolarlık kiraz ihracatına imza attı. Bu rakam 2017'de yüzde 13 düşerek 159 milyon dolara geriledi. Kiraz ihracatında ilk sırayı 84 milyon dolarla ihracatın yüzde 52'sinin yapıldığı Almanya aldı. Almanya'yı 22 milyon dolarla Rusya ve 12 milyon dolarla Hollanda izledi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:53
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir