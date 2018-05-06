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Türkiye harekete geçti... Hedef ABD'nin payını kapmak

Lezzetiyle dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Türk kirazı, Avrupa ve ABD pazarının ardından hava kargo yoluyla Çin pazarında da boy gösterecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 20:03
Türkiye harekete geçti... Hedef ABD'nin payını kapmak

Kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olan Türkiye, en büyük tüketim pazarlarından Çin'de de pay sahibi olmak istiyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, kirazda alternatif pazarların geliştirilmesi için bir süredir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda kirazın klasik pazarları AB, Rusya ve ABD'nin ardından Çin'e de ürün göndermek için geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu Çin hükümetinin 9 Türk şirketine kiraz ithalat izni verdiğine işaret eden Uçak, ihracatın bu sene başlayacağını ifade etti.

İhracatlık kirazda rekolte ve kalitenin memnuniyet verici olduğunu, hasat sezonunun başlamasıyla ilk sevkiyatların yapılacağını aktaran Uçak, "Türk kirazı, bu sezon Çin pazarında kendisini test edecek. Firma sayısının artmasıyla Çin pazarına 50 bin ton kiraz göndermek hayal değildir. Türk ihracatçısının bunu başarabilecek potansiyeli vardır." dedi.

"ABD'YE RAKİP OLABİLİRİZ"

Çin'e hava kargoyla kiraz gönderileceğinin altını çizen Uçak, şunları kaydetti:

"Çin'de kiraz çok kıymetli bir meyve. Bu kültürde sofrada kirazın bulunması zenginlik göstergesi. Çinliler zenginliklerini Türk kirazıyla anlatacak. Türkiye'de satılan fiyatın yaklaşık 5 katına orada alıcı bulabiliyor, ayrıca ürün orada kiloluk olarak değil, yarım kiloluk veya daha az miktarlarda satılıyor."

Çin'de kiraz ithalatında ilk sırada ABD'nin yer aldığını belirten Uçak, "Eğer iyi tarım uygulamalarına ağırlık verirsek, ilaçlama konusunda biraz daha hassasiyet sahibi olursak, Çin'de en çok tüketilen kiraz Türk kirazı olabilir. Bu konuda ihracatçılar olarak üreticilerimizle sık sık görüşüp, sorunları çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

SIRADA TAYVAN VAR

Çin'de yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kiraz ihracatı için yeni pazar arayışlarına hız kesmeden devam ettiklerine değinen Uçak, "Yeni pazarlarda da Tayvan'a ilerleyen zamanlarda kiraz ihracatı söz konusu olabilir. Önümüzdeki ay bu ülkeden bir heyet gelecek. Heyet, kiraz bahçelerini, işletmeleri, paketleme evrelerini görecek. Tahmin ediyoruz bu heyeti ağırladıktan sonra o pazara da gireceğiz" ifadelerini kullandı.

KİRAZDA EN ÖNEMLİ PAZAR AVRUPA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye 2016 yılında 183 milyon dolarlık kiraz ihracatına imza attı. Bu rakam 2017'de yüzde 13 düşerek 159 milyon dolara geriledi. Kiraz ihracatında ilk sırayı 84 milyon dolarla ihracatın yüzde 52'sinin yapıldığı Almanya aldı. Almanya'yı 22 milyon dolarla Rusya ve 12 milyon dolarla Hollanda izledi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 20:03
  1. Çin
  2. ABD
  3. Türk kirazı
  4. Avrupa
  5. Kiraz
  6. Türkiye İhracatçılar Meclisi

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