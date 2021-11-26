Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantına "Omicron" ismini verdi. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” dedi. Yeni mutasyonla ilgili gelişmelerin ardından Türkiye 5 ülkeye sınırlarını kapattı.

Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ülkeye sınırların kapatıldığını duyurdu. Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."