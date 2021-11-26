  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?
Gündem

Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye gelmek yasak? Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılıyor. Son olarak Güney Afrika başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni bir varyant tespit edildi. Peki, hangi ülkelere sınırlar kapatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:59:00 -
Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantına "Omicron" ismini verdi. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” dedi. Yeni mutasyonla ilgili gelişmelerin ardından Türkiye 5 ülkeye sınırlarını kapattı.

Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ülkeye sınırların kapatıldığını duyurdu. Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Gündem

Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Ağrı’da öğretmenlik yapan ve ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Mustafa Taştan, Öğretmenler Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya ..
Fatih Altaylı duyurdu! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na rest
Siyaset

Fatih Altaylı duyurdu! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na rest

CHP'li "gazeteci" Fatih Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde izle..
Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru
Siyaset

Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru

Karar’da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, “BAE ile 15 Temmuz şehitleri konuşuldu mu?” başlıklı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE pren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay