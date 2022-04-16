Türkiye hamlesi rahatsız etti! Paşinyan'a darbe hazırlığı

Azerbaycan'ın Karabağ'da 30 yıllık işgale son verdiği savaş sonrası Ermenistan cephesinde başlayan kaos derinleşerek devam ediyor. Karabağ korsan yönetimi, 14 Nisan tarihli sözde meclis kararı ile Nikol Paşinyan yönetimini hain ilan etti. Aynı saatlerde Ermenistan'ın başkenti Erivan da hareketlendi. Çoğunluğunu Karabağ kökenli Paşinyan karşıtlarının oluşturduğu muhalifler; Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın çağrısı ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Muhalif kanadın, Paşinyan'a karşı yeni bir askeri darbe hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi

"Moskova'yı Azerbaycan aleyhine tahrik etmeye çalışıyorlar"

Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Karabağ mağlubiyetiyle Ermenistan'da tüm dengelerin değiştiğini ve krizin her geçen gün derinleştiğini söyledi. Zülfikarov, "Karabağ'da 25 bin civarında Ermeni kaldı. Daha önce buradaki tüm kurumlar Rus ajanlar tarafından yönetiliyordu. Sözde Karabağ Meclisi'nin açıklaması dış güdümlü bir planın devamı. Bu bildiri ile Ermenistan dışındaki Ermenileri kışkırtmaya çalışıyorlar. Sürecin gizli aktörü de Russia Today'in (RT) başında ve Moskova'da oldukça etkin bir isim olan Margarita Simonyan. Hem Karabağ hem de Ermenistan Ermenileri, Rusya'nın Ukrayna'da yaşayacağı yenilgi ve zayıflamasından korkuyorlar. Bir anlamda kendilerini koruma altına almaya çabalıyorlar. Bu sebeple de Moskova'yı Azerbaycan aleyhine tahrik etmeye çalışıyorlar" dedi.

Paşinyan'a 'sattı' suçlaması

Arayik Harutyunyan'ın yönettiği Karabağ korsan meclisi, kabul ettiği kararda Paşinyan'ı Karabağ Ermenilerinin siyasi-hukuki-askerî haklarına ihanet etmekle suçladı. Paşinyan'ın müzakere sürecini başlatması ile Ermenistan'ı, Türkiye ve Azerbaycan'a sattığı iddialarına yer verdi.



Tevfik Zülfikarov'a göre Paşinyan; rasyonel siyaseti tercih etti ve hem ülkesini hem de iktidarını koruma adına Türkiye ve Azerbaycan ile anlaşma yoluna gitti. Türkiye'nin bölgenin tamamında etkin ve kalıcı aktör olduğuna vurgu yapan Zülfikarov, şöyle devam etti:



"Paşinyan hesaplarını bu gerçeklik üzerine yapmaya başladı. Bu, başta Karabağ lobisini ve farklı ülkeleri rahatsız eden bir durum. Rusya ve İran dâhil Fransa, Rusya buralarda her daim kalamaz. Jeopolitik bir takım girişimler-oyunlar denenebilir ancak reelpolitik bu coğrafyanın Türkiye'siz olmayacağını söylüyor. Türkiye yakında Ermenistan'da olacak. Hem de çok güçlü bir biçimde. Ermenilerin başka makul seçeneği yok."

"Şahin kanat düğmeye bastı"

Azerbaycanlı siyaset bilimci Aziz Alibeyli de Ermenistan'da olağanüstü gelişmelerin yaşandığına vurgu yaptı. Karabağ kökenli Koçeryan-Sarkisyan ikilisinin Paşinyan'dan intikam almak adına düğmeye bastığını, gizli toplantılar yaptığına dikkat çeken Alibeyli "Koçeryan gurubundan Edgar Kazaryan, Avetik Çalabyan isimli iki vekil Paşinyan'ın Rus güçlerini Gümrü'den çıkarma hazırlığı yaptığı iddiasını ortaya attı. Bu vekiller ayrıca, Paşinyan'ı, Karabağ topraklarını Azerbaycan'a peşkeş çekmek, Türkiye ve Azerbaycan ile yakınlaşma adına büyük çaba sarf etmekle suçladılar. Ayrıca Rus barış gücünün Karabağ'daki faaliyetlerini uzatmayacağını öne sürerek Moskova'ya mesaj verdiler. Paşinyan'a suikast ve darbe dâhil çok kapsamlı bir plan hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye gazetesi