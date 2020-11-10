Türkiye güvenli liman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk Sanal Savunma Sanayi Fuarı (SAHA EXPO), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın video konferans yöntemiyle katılımı ile açıldı. Bakan Varank, buradaki konuşmasında, fuar sayesinde, sektörün sahip olduğu kabiliyetleri üç boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlarla tüm dünyaya açtıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türk savunma sanayisinin hız kesmediğine dikkati çeken Varank, Türkiye’yi dünyada öne çıkaran inovatif işlere imza attıklarını, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye harcanan yoğun emeğin sahada karşılığını fazlasıyla bulduğunu dile getirdi. Varank, savunma sanayisinin yüksek bir teknolojik yetkinlik gerektirdiğine işaret ederek, savunma sanayisinin kendileri için iyi bir rol model olduğuna işaret etti. Varank, buradan hareketle Milli Teknoloji Hamlesi anlayışını tüm politikalarda uygulamaya başladıklarını vurguladı.

Referans oldu

Varank, sektörde başarıyı getiren yönetişim modelinin sanayinin diğer alanlarında kendilerine referans olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Kamunun alım ve yönlendirme gücü doğrudan kullanıldığında, hedefi tam 12’den vurabiliyorsunuz. Sanayileşme İcra Komitesini (SAİK) bu maksatla kurduk. SAİK ile Türkiye sanayisini ve teknoloji üreticilerini daha da geliştirecek politikaları planlayacak üst düzey bir karar mekanizmasını hayata geçiriyoruz. Sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararları ilgili bakanlıklarla beraber bu komitede alacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.

Türkiye fırsata sahip

Pandeminin, global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Küresel şirketlerin, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım teşvik sistemimizde de son 1 senede önemli düzenlemelere imza attık. YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.”

“SAHA İstanbul’un varlığı hayati önem taşımakta”

Sanayii Başkanı İsmail Demir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk savunma ve havacılık sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

60 milyar dolarlık bütçeye ulaştı

Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (SAHA İstanbul) çalışmalarının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse güçlü bir savunma sanayisinden de söz edemezsiniz. O bakımdan SAHA İstanbul kümelenmesinin varlığı ve o coğrafyada bulunan mevcut sanayi ve teknoloji altyapısının savunma sanayisine yönlendirilmesi hayati önem taşımakta” dedi. Demir, “Savunma ve havacılık sanayi bütçemiz 2002’li yıllarda 5,5 milyar dolar civarındayken şu anda 60 milyar doları aşan bir rakama ulaşmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Avrupa'nın 1'inci kümesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Y. Hasan Büyükdede ise “Bu kümelenmeyi 500’ün üzerinde üyesiyle Avrupa’nın birinci kümesi haline getirdikleri için ve savunmaya, uzay sanayisine katkılarından dolayı SAHA İstanbul yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye, harp tarihinde doktrin belirleyen ülke oldu”

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 15 yıl önce Türkiye’de savunma sanayisinin yüzde 20 yerlilik oranına sahip olduğunu hatırlatarak, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kısa sürede bu alanda konulan iradeyle ülkemiz artık bağımlılıktan adım adım kurtuldu ve dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke haline geldi” dedi. Son 10 yılda ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 artış sağlandığını ifade eden Bayraktar, “Bizim de savunma sanayisi kümelenmesi olarak en büyük hedefimiz bu süreci ve başarıyı daha ileriye taşımak” ifadesini kullandı. Bayraktar, binlerce uluslararası ve lokal uzmanın bir araya gelmesini sağlayacak olan fuarda, Türkiye’nin savunma sektöründe Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ortaya koyduğu başarıyı sürdürülebilir şekilde ileriye taşımak ve özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda derinleşme sağlamak amacında olduklarını dile getirdi.

Sanal fuar 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA EXPO’yu 4-7 Kasım’da fiziki olarak yapmayı planladıklarını ifade ederek, bu etkinliği, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10-13 Kasım 2021’e ertelemek zorunda kaldıklarını, bu sene de sanal fuarı düzenlediklerini kaydetti. Sanal fuarın 9 Nisan 2021’e kadar açık kalacağını aktaran Keleş, “SAHA EXPO Sanal Fuarı’nda yerli ve yabancı 288 firma, 355 3D ürün, 631 ürün tanıtım videosu, bin 540 ürün ve firma tanıtım kataloğu yer almaktadır” dedi.