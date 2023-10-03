Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tepki

Türkiye Güreş Federasyonu resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazanılan zaferlerin hemen ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na alınacak kotaların olduğu bir iklimde küçük ama bizleri üzen bir konu hakkında açıklama yapmak zarureti doğmuştur. Bu toprakların asli unsuru olan güreş dün olduğu gibi bugün de bir aile ortamı içerisinde kararlarını almış, projelerini hayata geçirmiş ve milli marşımızı birincilik kürsüsünde okutan sporcularımıza desteklerini vermiştir ve vermeye devam edecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlü ve planlı bir şekilde karalama ve hatta iftira kampanyalarının olduğunu gördüğümüz şu günlerde güreş ailemize seslenmek istiyoruz; Biz asılsız dedikodulara bir dakika bile zaman harcamadan tüm enerjimizle bu ülkenin en büyük hikayesi olan güreşi hak ettiği yere taşımak için mücadele ediyoruz.

Veteranlar Şampiyonası olarak bilinen UWW’de takvimi olan ancak Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer almayan, Türkiye Şampiyonası yapılmayan, Güreş Federasyonu tarafından milli takımı oluşturulmayan turnuvalara dün olduğu gibi bugün de hukuki ve bürokratik tüm desteği verdik. Kaldı ki Türkiye Güreş Federasyonu bu şartlara rağmen turnuvalara katılan sporcular için iki antrenör ve bir de hakem görevlendirmiştir. Hatta kişilerin bu turnuvalara katılımlarında en çok zorlandıkları alan olan pasaport konusunda da yardımcı olduk. Burada açıkça söylemeliyiz ki pasaport konusu toplumumuzun da yakında bildiği istismara açık bir meseledir. Yakın tarihte acı örneklerini medyadan gördüğümüz üzere pasaport konusunda kurumlar İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmakla birlikte olup sorumluluk kurumlarda ve bizzat başkandadır.

Tüm bu bilinen gerçekler ışığında, hem pasaport süreçlerinde yardımcı olacağımızı, hem de turnuvada kürsüye çıkacak sporcuların üzerlerindeki ay-yıldızlı formayı vereceğimizi söylememize rağmen bu tarz istismarın gerçekleştirilmesi iyi niyetten uzaktır. Ancak ifade ettiğimiz gibi sosyal medya üzerinden bizzat bir odak tarafından yönetildiği çok açık bir şekilde bu turnuva istismar edilmektedir."

"Güreş, olimpiyat oyunlarında Cumhuriyet’in 100 akı olmaya devam edecek"

Federasyon çalışanlarının hakkını yedirmeyecekleri belirtilen açıklamada, "Bu istismarın önüne geçmek için hukuki haklarımızı kullanmak için harekete geçtiğimizi tüm spor kamuoyuna duyuruyoruz. Bizim yolumuz zaferler yolu. Dün olduğu gibi bugün de olimpiyat oyunlarında güreş, Cumhuriyet’in 100 akı olmaya devam edecek. Federasyondaki tüm çalışma arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak bu amaç uğruna mücadele ediyor. Federasyon olarak bu kahraman çalışanlarımızın hakkını hukukunu bir küçük azınlığa yedirmek niyetinde değiliz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın sonunda sporcular ve ailelere seslenilirken, açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

"Hedefimiz olan altın madalyalar yolculuğunda fikri hür, vicdanı hür sporcularımızla birlikte minderde verdiğimiz mücadelenin bir benzerini masada da verecek olduğumuzu herkese hatırlatmak istiyoruz.

Sevgili güreş ailemizin değerli hocaları, sporcuları, veteran güreşçileri ve aileler; bizler sizlerle varız ve bu yarın da bu şekilde olacak. 2024 Paris’te yanacak bu ateş, 2028 Los Angeles’ta sönmeden güçlenecek. Biz buradayız!"

Kaynak: AA

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