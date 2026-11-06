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Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

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Alper Kaya Giriş Tarihi:

Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

Tarsus ilçesinde freni arızalanan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 16 kişi yaralandı.

#1
Foto - Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.Y. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünün seyir halindeyken fren sisteminde arıza oluştu.

#2
Foto - Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

Kontrolden çıkan minibüs, önündeki 5 araca çarparak durabildi.

#3
Foto - Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

16 KİŞİ YARALANDI

#4
Foto - Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!

16 KİŞİ YARALANDI Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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