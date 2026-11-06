Freni patlayınca önüne geleni biçti: Çok sayıda yaralı var!
Tarsus ilçesinde freni arızalanan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 16 kişi yaralandı.
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Tarsus ilçesinde freni arızalanan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 16 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.Y. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünün seyir halindeyken fren sisteminde arıza oluştu.
Kontrolden çıkan minibüs, önündeki 5 araca çarparak durabildi.
16 KİŞİ YARALANDI
16 KİŞİ YARALANDI Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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