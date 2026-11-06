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3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

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3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

ABD'de 1799 yılında 12 yaşındaki çocuk tarafından dere kenarında bulunan taş ülke tarihinin en dikkat çekici buluşlarından birine dönüştü.

#1
Foto - 3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

1799 yılında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Cabarrus County bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Conrad Reed, Little Meadow Creek adlı derede oynarken dikkatini çeken büyük ve ağır bir taş buldu. Sarımtırak rengiyle diğer taşlardan ayrılan yaklaşık 7,7 kilogram ağırlığındaki kaya parçasını evine götürerek babası John Reed'e gösterdi.

#2
Foto - 3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

Çiftçilikle geçimini sağlayan John Reed de oğlunun bulduğu taşın ne olduğunu anlayamadı. Aile, değerinden habersiz olduğu taşı evin içerisinde kapı takozu olarak kullanmaya başladı. Üstelik bu durum tam üç yıl boyunca devam etti.

#3
Foto - 3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

1802 yılında John Reed, tarım ürünlerini satmak için gittiği Fayetteville kentinde taşı bir kuyumcuya gösterdi. Kuyumcu, ilk bakışta sıradan bir kaya parçası gibi görünen cismin aslında büyük bir altın külçesi olduğunu fark etti. Ancak Reed, elindeki altının gerçek değerinden hala habersizdi. Kuyumcu kendisine taşı kaça satmak istediğini sorduğunda Reed, o dönem bir çiftçinin yaklaşık bir haftalık kazancına karşılık gelen 3,50 dolar istedi. Kuyumcu da bu teklifi kabul etti. Böylece Reed, gerçek değerinin çok altında bir fiyatla yaklaşık 7,7 kilogramlık altını elinden çıkarmış oldu.

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Foto - 3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

ALTININ BULUNDUĞU YER BUGÜN TURİSTLERİ AĞIRLIYOR John Reed'in arazisindeki madencilik faaliyetleri yıllar içerisinde çeşitli nedenlerle kesintiye uğradı. 1835 yılında aile içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle kapanan maden, Reed'in 1845'teki ölümüne kadar yeniden faaliyete geçmedi. Arazi sonraki yıllarda farklı kişilere satıldı. 1966 yılında Ulusal Tarihi Anıt statüsü kazanan Reed Altın Madeni'nin büyük bölümü, 1971 yılında Kuzey Carolina eyaletine devredildi. 1977 yılında ziyaretçilere açılan tarihi alan, bugün ABD'nin ilk altına hücumunun izlerini taşıyan önemli turistik noktalardan biri. Ziyaretçiler, restore edilen maden tünellerini gezebiliyor, altın arama yöntemlerini inceleyebiliyor ve Conrad Reed'in 1799 yılında altını bulduğu derenin çevresini görebiliyor. Bir zamanlar kapı takozu olarak kullanılan altın parçasının hikayesi ise aradan geçen iki yüzyılı aşkın süreye rağmen ilgi çekmeye devam ediyor.

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