3 yıl kapı tutacağı olarak kullanılmış: 12 yaşındaki çocuğun keşfi gündem oldu!

1802 yılında John Reed, tarım ürünlerini satmak için gittiği Fayetteville kentinde taşı bir kuyumcuya gösterdi. Kuyumcu, ilk bakışta sıradan bir kaya parçası gibi görünen cismin aslında büyük bir altın külçesi olduğunu fark etti. Ancak Reed, elindeki altının gerçek değerinden hala habersizdi. Kuyumcu kendisine taşı kaça satmak istediğini sorduğunda Reed, o dönem bir çiftçinin yaklaşık bir haftalık kazancına karşılık gelen 3,50 dolar istedi. Kuyumcu da bu teklifi kabul etti. Böylece Reed, gerçek değerinin çok altında bir fiyatla yaklaşık 7,7 kilogramlık altını elinden çıkarmış oldu.